«فرصة للتمكين الاقتصادي» يعقد جلسات استشارات مهنية لأبناء «تكافل وكرامة»

عقد برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، والذي أطلقته وزراة التضامن الاجتماعي، جلسات استشارات مهنية لأبناء مستفيدي تكافل وكرامة من المؤهلات العليا، لتشبيكهم بإحدى الشركات وتوفير وظيفة مناسبة وملائمة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها، أن هدف برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، هو تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات التي ترغب في الحصول على معدات إنتاج أو الالتحاق بوظيفة أو الحصول على قرض متناهي الصغر، وذلك بالنسبة لمستفيدي الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، أو من الذين تم رفضهم من البرنامج.

تجهيز محل لأحد الأشخاص من ذوي الهمم

ولفت البرنامج على الصفحة الرسمية له، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم تجهيز محل لأحد الأشخاص من ذوى الهمم، بإكسسوارات موبايل، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية.

الفئات المستهدفة من برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي

وأوضح أن البرنامج يستهدف الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 إلى 55 عاما، من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، أو من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، أو ممن تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة، ويتراوح عمرهم بين 19 إلى 55 عاما.

وأشار البرنامج إلى أنه يتم التعاون مع مختلف القطاعات، من منظمات المجتمع المدني والوزارات والقطاع الخاص والمحافظات، وجميع شركاء التنمية الاقتصادية المحلية، والتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة في الاقتصاديات المحلية.

الاستثمار في الأفراد المستهدفين

ولفت البرنامج إلى أنه يتم العمل على الاستثمار في الأفراد المستهدفين، من خلال تعديل سلوكياتهم، عن طريق تدريبات تعديل السلوك، إلى جانب تشجيعهم على الدخول في الأنشطة الإنتاجية، ومساعدتهم في التحول من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي وتطوير رأس المال البشري، كما يتم تدريب المستهدفين على الثقافة المالية وكذلك المهارات الحياتية، والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية.