10 مستندات للاشتراك ببرنامج «تكافل وكرامة».. توجه لأقرب وحدة اجتماعية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بدءا من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الذي يغطي 5 ملايين أسرة، منهم 74% منهم من النساء، مشيرة إلى أن حجم تمويل البرنامج وصل إلى 25 مليار جنيه.

وأوضحت التضامن، أن «تكافل وكرامة»، يعد أكبر برنامج دعم نقدي هدفه مساعدة المواطنين، والعمل على تمكينهم اقتصاديا، مشيرة إلى أن هناك العديد من المستندات يتم تقديمها بالوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم للحصول على الدعم، على النحو التالي:

المستندات المطلوبة للحصول على «تكافل وكرامة»

- تقديم صور شهادة ميلاد كمبيوتر لكل أفراد الأسرة، وذلك للأفراد أقل من 18 سنة.

- يقدم المواطنون ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة فأكثر، صور بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، كما يشترط أن يكون على العنوان الحالي للأفراد.

- تقديم صورة قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة، إن وجدت، مسجل عليها اسم مكتب التموين.

- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- بالنسبة للأرامل يتم تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.

- للراغبين في الحصول على الدعم النقدي «كرامة» يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- في حالة سجن الأب أو الأم، يتم تقديم صورة شهادة السجن.

ولفتت التضامن، إلى أن مكتب السجل المدني بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم افتتاحه قريبا، وكذلك تقديم كل الخدمات للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».