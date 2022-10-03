رئيس أكاديمية البحث العلمي: نحتل المركز الـ35 على مستوى العالم

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر مرت بالكثير من التطورات والدعم من قبل القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه مع تحليل منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمعرفة نقاط القوة والضعف لاحظنا طبقا للتقارير الدولية أننا قادرون على إنتاج المعرفة.

وأضاف «صقر» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الدولة المصرية تحظى بوجود طلاب دراسات عليا ممتازين وأساتذة جامعات ومراكز بحثية على أعلى مستوى، موضحا: «باحثينا لما يسافروا لأي مكان يؤدوا على أعلى مستوى، وعندنا نشر علمي هايل».

واستطرد رئيس أكاديمية البحث العلمي: «ترتيب مصر في النشر العلمي الدولي متقدمة جدا، وإحنا نحتل المركز الـ35 على مستوى العالم من حيث عدد الأبحاث المنشورة دوليا».

تحسين وتحويل المعارف والابتكارات

وأوضح أنه وفقا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والخطط التنفيذية جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات والمشروعات لتحسين وتحويل المعارف والابتكارات إلى قيمة اقتصادية مضافة.

بناء منظومة البحث العلمي في مصر

وأكد أن الأكاديمية بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على بناء منظومة البحث العلمي في مصر وإعادتها للحياة، ما استلزم الكثير من الوقت والقوانين والتشريعات والبنية التحتية لإحراز التطوير، مضيفا: «البحث العلمي كان منتج ولكن الناس مش واخده بالها».

وأضاف أن الإنتاج الغذائي الذي كان يأتي من مساحة تكفي 20 مليون مصري، حتى عمل العلماء في زيادة وحدة الإنتاجية للأراضي الزراعية في المحاصيل الزراعية.

واستطرد: «الزيادة في الإنتاجية جاءت من البحوث في المجال الزراعي، والفدان اللي كان ينتج 5 أردب من القمح بقي ينتج 20، وده مش سحر، ولكنه بحث علمي وباحثين اشتغلوا سنين طويلة لتطوير أصناف جديدة عالية الإنتاجية، بخلاف المجالات الأخرى».

تقدم كبير للصناعة المصرية

وأوضح أن الصناعة المصرية بدأت تتقدم خلال الفترة القليلة الماضية خاصة في الصناعات التكنولوجية، حيث أن الصناعة كانت لحساب الغير من قبل، ولم تكن بحاجة إلى بحوث وتطوير، متابعا: «في الفترة دي بقى فيه صناعات ابتكارية وتكنولوجية في مصر، وده يحفز الابتكار في مصر».