«عين شمس»: 11% نسبة المشروعات البحثية مع الجامعات الألمانية

قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن التعاون والتدويل مع الجامعات العالمية، أصبح سمة أساسية، فيما يعرف بجامعات الجيل الرابع، مؤكدا أن جامعة عين شمس، تتعاون مع كل الجامعات غربا وشرقا.

وأضاف «صالح»، خلال كلمته في ملتقى حوار الخبراء المصري الألماني، بعنوان «التحديات والإجراءات لمواجهة تغير المناخ والظروف المائية والمناخية في مصر»، أن الملتقى يأتي متوافقاً مع الاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية الألمانية، موضحا أن نسبة المشروعات البحثية للجامعة مع الجامعات الألمانية 11% من مجموع المشروعات البحثية ذات الشراكات الدولية، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد فرنسا.

8 اتفاقيات علمية مع جامعات ألمانية مع عدة كليات

أكد الدكتور أيمن صالح، وجود 8 اتفاقيات علمية مع جامعات ألمانية مع عدة كليات منها الهندسة والألسن والتربية والآثار، بالإضافة إلى تواجد أكثر من 50 باحثا في الجامعات الألمانية، في مهمات علمية مختلفة، ووجود اتفاقيات وشراكات مع شركات ألمانية في مجالات الصحة والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي.

«غادة»: لدينا رؤية أصيلة تضمن القضايا المناخية داخل الأنشطة

وأكدت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة لديها أنشطة وفعاليات كثيرة في مجال الاستدامة والتغير المناخي، بالإضافة إلى الرؤية الأصلية والأساسية الخاصة بالجامعة، لذلك تطورت وتبلورت لتضمن القضايا المناخية داخل الأنشطة الخاصة بها، سوء أنشطة تعليمية أو طلابية، وإقامة فعاليات ومؤتمرات ومقررات إضافية، أضيفت للطلاب، وإقامة معارض ومراكز تميز.