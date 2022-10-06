9 معلومات عن آني إرنو بعد فوزها بجائزة نوبل في الأدب 2022

حصول الكاتبة الفرنسية آني إرنو على جائزة نوبل في الأدب لعام 2022 يأتي تتوجيا لمسيرتها الممتدة لنصف قرن من الإبداع، قدمت خلالها الكاتبة العديد من الأعمال الإبداعية، إذ تعد «إرنو»، من أكثر الروائيات الفرنسيات حضورا وأكثرهن شهرة على الساحة الأدبية الفرنسية المعاصرة، كما ترجمت أعمالها إلى عدد من اللغات من بينها العربية، وتحولت بعض أعمالها إلى أفلام سينمائية.

وفي التقرير التالي تقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن الكاتبة:

1- ولدت الكاتبة الفرنسية آني إرنو عام 1940، ونشأت في بلدة صغيرة «إيفتو» «منطقة النورماندي»، حيث كان لوالديها محل بقالة ومقهى مشتركين.

2- دراست الآداب المعاصرة، وعملت بتدريس اللغة الفرنسية مدرسة بونفيل الثانوية حتى عام 1977.

3- صدرت روايتها الأولى بعنوان «الخزائن الفارغة» عام 1974.

4- نشرت آني إرنو الفائزة بنجائزة نوبل في الأدب عام 1984 رواية «الساحة» والتي ترجمت إلى العديد من لغات العالم.

5- أصدرت رواية بعنوان «الاحتلال» في 2011 وهي رواية رومانسية تقترب من الذات الأنثوية.

6- وصلت روايتها «السنوات» إلى القائمة القصيرة للبوكر الدولية عام 2019.

7- في عام 2021 تحولت روايتها «الحدث» إلى فيلم سينمائي من إخراج أودري ديوان وهي مخرجة فرنسية من أصول لبنانية.

أعمال آني إرنو المترجمة إلى العربية

8- صدرت الترجمة العربية لرواية «الحدث» أكثر من مرتين، منها عن دار ميريت للمترجمة هدى حسين، وعن دار الجمل للمترجمة سحر سيالة.

9- ومن بين أعمال آني إرنو الفائزة بجائزة نوبل 2022، والمترجمة إلى اللغة العربية أيضا «الاحتلال، شغف بسيط، انظر إلى الأضواء يا حبيبي».

وبحسب البيان المنشور عن عبر الموقع الرسمي لجائزة نوبل، قالت إن الكتابة أني إرنو فعل سياسي يفتح أعيننا على عدم المساواة الاجتماعية، ولهذا الغرض تستخدم اللغة «كسكين»، كما تسميها لتمزيق حجاب الخيال. في هذا الطموح العنيف والعفيف للكشف عن الحقيقة ، فهي أيضًا وريثة جان جاك روسو.