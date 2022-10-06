اليوم.. الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في الأدب لعام 2022

تعلن الأكاديمية الملكية السويدية اليوم عن جائزة نوبل في الآدب لعام 2022، في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت جرينتش، ويجرى بث اللقاء «لايف»، بإعلان اسم الفائز.

الإعلان عن جوائز نوبل في الأدب اليوم

والجائزة المرتقبة هي الرابعة، والأكثر جدلا بين جوائز نوبل في كل عام.

وتأتي جائزة الأدب اليوم، بعد أن إعلان الفائزين بجائزتي الطب أو الفسيولوجي، ثم الفيزياء وتلاها جائزة الكيمياء على التوالي، للعام الجاري.

وأعلنت الأكاديمية أمس جائزة نوبل للكيمياء، بفوز 3 من الباحثين، هم: «كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس»، لنجاحهم في تطوير ما يعرف بالكيمياء النقرية.

وقالت لجنة التحكيم، إن قرارها بمنح العلماء الثلاثة جائزة نوبل للكيمياء 2022، جاء لعدة أسباب، من بينها «ابتكارهم الكيمياء النقرية، والكيمياء المتعامدة البيولوجية».

مصر في جائزة نوبل للأدب

وفاز الأديب المصري نجيب محفوظ في مثل هذه الأيام بجائزة نوبل في الأدب لعام 1988، وقال بيان اللجنة المانحة حينها، إن إنجاز «محفوظ» الحاسم يكمن في إبداعه على مضمار الروايات والقصص، وكان إنتاجه يعنى ازدهارا قويا للرواية كنوع أدبي، كما أسهم في تطور اللغة الأدبية بالأوساط الثقافية، على امتداد العالم الناطق بالعربية.

وشددت اللجنة على أن إنتاج «محفوظ» أعطى دفعة كبرى للقصة، كمذهب أدبي يتخذ من الحياة اليومية مادة له.

وبحسب موقع الجائزة، «مُنحت جائزة نوبل في الأدب لعام 1988 إلى نجيب محفوظ، من خلال أعمال غنية بالفروق الدقيقة - أصبحت الآن واقعية واضحة الرؤية، والآن غامضة بشكل مثير للإعجاب - شكّل فنًا سرديًا عربيًا ينطبق على البشرية جمعاء»

وذكر الموقع: «لاحقا أصبح العصر الحديث والحياة في مجتمع متغير محور كتابة محفوظ، على الرغم من أن بعض أعماله اللاحقة لها طابع صوفي أو ميتافيزيقي».