إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في حريق بأسيوط بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلهم بقرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ باندلاع حريق بقرية أولاد إبراهيم

تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط، إخطارًا من رئاسة مركز ومدينة أسيوط، باندلاع حريق بقرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط نتيجة انفجار إسطوانة بوتاجاز، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى مكان الحادث.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي منازل القرية، والعمل على تبريد المكان، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

أسماء المصابين

ونتج عن الحادث، احتراق جزء من محتويات المنزل وإصابة أفراد الأسرة وهم «كلثوم محمد أحمد ومحمد حسن سيد» وأولادهما الثلاثة «بسملة وندى ومريم»، بحروق بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

مصرع 5 شباب في حادث سير

وفي سياق منفصل، شهدت مدينة القوصية في أسيوط، اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكلين، ما تسبب في وفاة 5 شباب وإصابة 10 آخرين من قرية الشيخ عون الله.