«كارفور» تعلن إعادة فتح فرع الإسكندرية بعد إزالة آثار الحريق وإصلاح التلفيات

أعلنت شركة «كارفور مصر» إعادة فتح فرع كارفور «سيتي سنتر» الإسكندرية عقب غلقة خلال الساعات الماضية بسبب الحريق الذي نشب به بسبب ماس كهربائي تسبب في حريق هائل داخل المكان.

تجديد التلفيات

وقالت شركة «كارفور مصر»، في بيان لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنَّه جرى افتتاح الفرع مرة أخرى لاستقبال الجمهور والمواطنين عقب إصلاح جميع المشكلات التي تسبب بها الحريق وتجديد ما أتلفه الحريق.

حريق بالتكييف المركزي

وعن سبب الحريق، أكّدت هيئة الحماية المدنية بالإسكندرية أنَّ الحريق الذي نشب في فرع كارفور أمس السبت جاء نتيجة حريق بالتكييف المركزي الخاص بالمكان أعلى سطح مبنى المركز التجاري، وهو الذي تسبب في اشتعال الحريق، الذي تمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وامتد الحريق من التكيف إلى «مظلة» خاصة بإحدى البوابات، وتمّ السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.