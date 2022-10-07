«التعليم» للمدارس: تأكدوا من عدم احتواء المكتبات على كتب تدعو للتطرف

وجّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بحظر استخدام المكتبة وإنشائها في المدارس في غير الأغراض الخاصة بالمكتبة، ولا يتم التوسع في الفصول على حساب المكتبات أو استخدامها كمخزن للورق أو الكتب الوزارية إذ أنها مرفق لا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدة عدم استخدام الأماكن المخصصة للأنشطة في غير الغرض الذي أنشئت من أجله.

اختيار الكتب التي لا تحتوي على عنف وتطرف

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، إن منهج التربية المكتبية ليس منهجا درسياً ولكنه منهجا لتعليم مهارات فن استخدام المكتبة، طبقا للكتاب الدوري رقم (8) بتاريخ 2015/2/19 التأكيد في اختيار الكتب التي يتم تداولها بالمكتبات المدرسية على عدم احتوائها على الموضوعات التي تدعو إلى العنف والتطرف.

حل المشكلات التي تواجه إخصائي المكتبات

- التوجيه والإشراف الفني في المكتبات المدرسية عملية ضرورية للارتقاء بالخدمة المكتبية يقوم بها موجه المكتبات مع مراعاة ضرورة حل المشكلات التي تواجه إخصائي المكتبات.

- طبقا للإجراءات الاحترازية اللازم اتخاذها يجب تنظيف وتعقيم المكتبة كل يوم.

حظر تكليف إخصائي المكتبات بأي عمل

- حظر تكليف إخصائي المكتبات بأي عمل آخر يصرفهم عن أداء واجبهم الفني والتربوي عدا تدريس منهج التربية المهنية للصف الرابع الابتدائي نظر لانه ذو صلة بمنهج المهارات المكتبية.

- يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب .

- التزام كافة المدارس بجميع المراحل التعليمية الرسمية والخاصة بتخصيص مكان مناسب للمكتبة وفقا للمعايير الموحدة المعتمدة، وفي حدود الأمكانات المناسبة ولا يتم التوسع في الفصول على حساب المكتبات، إذ أنها مرفق لا يمكن الاستغناء عنه.