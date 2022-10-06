قرارات وزير التعليم لتحقيق أمن وسلامة الطلاب ومحاسبة المقصرين

قرارات عاجلة أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعه بمديري المديريات التعليمية وقيادات التعليم بجميع المحافظات عبر الفيديو كونفرانس، بخطط المتابعة بجميع المدارس على مستوي الجمهورية للتأكد من سير الدراسة وتنفيذ جداول الإشراف اليومية بجدية كاملة ومحاسبة المقصرين.

إغلاق المدارس غير الآمنة

وطالب وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية، بإغلاق المدارس غير الآمنة التي تمثل خطرًا على الطلاب وتحتاج لصيانة شاملة ولا تصلح لاستمرار العملية التعليمية.

وشدد الدكتور رضا حجازي علي مديري المديريات، بالتنبيه على المدارس عدم استخدام العقاب البدني أو الإيذاء النفسي للطلاب، قائلاً: «يجب أن تكون المدرسة بيئة آمنة داعمة للتعليم والتعلم تحافظ على أرواح وسلامة الطلاب».

عدم تشغيل أي مدرسة بها صيانة إلا إذا كانت أمنة

وتضمن الاجتماع مجموعة من التعليمات والإجراءات من بينها الآتي:

- عدم تشغيل أي مدرسة تخضع للصيانة إلا إذا كانت آمنة.

- منع العنف داخل المدارس.

- منع التصوير نهائيا داخل المدارس إلا بعد التواصل مع الوزارة.

- منع أجهزة الهاتف الذكية للطالب وأما المعلم فيمنع استخدامه نهائيا أثناء تأدية عمله داخل الفصول الدراسية ومن يخالف يتعرض للمساءلة والمحاسبية.

- الإبلاغ الفوري عن حدوث أي طارئ والتواصل المباشر مع الوزارة.

- تقديم الشكر لمبادرة حياة كريمة لدفع المصروفات للطلاب غير القادرين، وتسديد المصروفات عن الحالات الأولى بالرعاية من خلال المشاركة المجتمعية والتربية الاجتماعية ومجلس الأمناء.

- تفعيل قياس أثر التدريب فهو يصقل قدرات المعلم وينعكس على أدائه في تبسيط المعلومة وتوصيلها للطالب بطريقة جيدة ومؤثرة لا ينساها.

- توظيف ودمج قنوات تعليمية والتوعية بمشاهدتها.

- التشديد على القراءة والكتابة بداية من الصفوف الأولى وتبسيط المناهج للطلاب.

تنظيم خروج الطلاب في ختام اليوم الدراسي

- حصول كل معلم على النصاب القانوني، وسد العجز عن طريق الحصص بالأجر والتطوع.

- الاهتمام بأبنائنا ذوي الهمم والدمج في جميع مدارس الجمهورية على أعلى المستويات حتى تتيح لهم الفرصة كذويهم من زملاؤهم الأسوياء، وتبني مبادرة لتعلم ثقافة ولغة الإشارة البسيطة للجميع.

- تنظيم نزول الطلبة في ختام اليوم الدراسي فيبدأ بالصفوف الأولى.

- تفعيل المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية والعمل على جذب الطلاب.