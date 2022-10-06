«تعليم القاهرة»: تدشين نظام إلكتروني لمتابعة أمن وسلامة المباني المدرسية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تدشين نظام إلكتروني كامل على الموقع الإلكتروني لمديرية التعليم بالقاهرة، لمتابعة كل ما يخص أمن وسلامة المباني المدرسية وكفاءتها أو ما يُرصد من سلبيات.

رفع تقرير مفصل يشتمل علـى بیانات

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، إنه يتم رفع تقرير مفصل يشتمل علـى بیانات، صور، فيديوهات على الرابط الخاص الذي أُنشئ لكل إدارة تعليمية.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه يتم تكليف مسؤول مركز المعلومات بالإدارة بعد استلام الباسوورد الخاص برفع التقرير المقدم من اللجنة المشكلة بمعرفتهم وتحت إشرافهم شخصيا.