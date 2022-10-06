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«التضامن» تنظم معرضا للحرف اليدوية على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي

كتب:

خالد فرج
04:20 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
مهرجان الإسكندرية

مهرجان الإسكندرية

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي معرضا للحروف اليدية والتراثية على هامش الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية الدولي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، ويعرض خلاله مجموعة من منتجات الأسر المنتجة.

يضم المعرض ملابس وشيلان ملونة بتقنية الباتيك، وحقائب قماش مطرزة بالغرزة السيناوية والرموز الفرعونية، والموتيفات السيوية والنوبية، ومنتجات جلدية من الأحذية والشنط والإكسسوارات، والأحزمة، ومنتجات الخوص، وقطع فنية متعددة الاستخدام ملونة بطريقة فن الرسم على الماء، وحلي من النحاس مطلية بالذهب والفضة برسوم تراثية فرعونية.

افتتاح معرض الحرف اليدوية 

وشهد المعرض في يومه الأول، إقبالا كبيرا من جمهور المهرجان بمختلف فئاته، إذ حرص ضيوف المهرجان على مشاهدة منتجات المعرض، واشترى بعضهم من تلك المنتجات خاصة الضيوف الأجانب.

ويقام المعرض يوميا طوال أيام المهرجان، ويفتح أبوابه من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل بمقر انعقاد المهرجان في فندق شيراتون المنتزه.

تكريم دينا سمير غانم 

يذكر أن افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، شهد تكريم الفنانة دنيا سمير غانم ومنح وسام لاسم والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.