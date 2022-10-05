رسائل دنيا سمير غانم وسعيد حامد ومحمد عبد العزيز بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي في حفل افتتاح دورته الـ38، عددا من نجوم الفن، وهم المخرج الكبير محمد عبد العزيز ودنيا سمير غانم، والمخرج سعيد حامد، والمنتج وجيه الليثي، والإذاعي إمام عمر.

إمام عمر يعبر عن سعادته بتكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي

وحرص الإذاعي إمام عمر على إلقاء كلمة خلال تكريمه بحفل الافتتاح: «أنا سعيد جدا بتكريمى بمهرجان الإسكندرية السينمائي، وأهدى الجائزة لعمى حسن إمام عمر والإذاعي الكبير وجدي الحكيم الذي علمني الإذاعة»، واستلم نجل المنتج وجيه الليثي تكريمه واعتذر عن عدم حضوره لسبب مرضه.

تكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز

واحتفى الحضور بتكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز ووقفوا لتحيته، وحرص شقيقه المخرج عمر عبد العزيز على الصعود إلى المسرح لتحيته وألقى كلمة قال فيها: «أشكر وزارة الثقافة وجمهور الإسكندرية العظيم وكتاب ونقاد السينما برئاسة الأمير أباظة، خاصة أنه خصص الدورة للكوميديا وأهداها أيضا للنجم محمود حميدة، وأنا حاولت أن أقدم عددا من القضايا في الأفلام الكوميدية التي قدمتها».

كما احتفى المهرجان أيضا بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد وحياه الحضور بشدة عند صعوده المسرح، وقال في كلمته: «أنا سعيد اليوم بتكريمي وأعتبره تاج على راسي وأشكر السينما المصرية كلها في وجود أستاذي محمد عبد العزيز والمخرج علي بدرخان والمخرج خيري بشارة».

وحرصت الإعلامية بوسي شلبي على التواجد لتقديم الفنانة دنيا سمير غانم التي يكرمها المهرجان، وخطفت الأنظار، وسط تصفيق الحاضرين فور صعودها إلى المسرح.

دنيا سمير غانم: سعيدة بتكريمي

وقالت دنيا سمير غانم: «أنا سعيدة بتكريمي اليوم وفخورة بوجودي وسط هؤلاء الأساتذة الكبار، وفخورة أيضا بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد فهو أول من قدمني للسينما، ويا رب أكون قادرة على تقديم أعمال قوية دائما».

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم مجموعة من الشباب، أوبريت استعراضيا يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاة من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.