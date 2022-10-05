تكريم بروتوبسالتي وبورجو ونورا أرماني في مهرجان الإسكندرية السينمائي

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي، في حفل افتتاح دورته الـ 38، النجمة اليونانية العالمية الكسيتيس بروتوبسالتي، والفنانة الفرنسية ماريان بورجو، والنجمة الأرمينية المصرية الفرنسية نورا أرماني.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم بتواجدهم في مهرجان الإسكندرية، وحبهم لمصر، ووصفوها بأنها بلد عريق، وأكدوا أن لهم ذكريات مع هذه المدينة الرائعة، وأنهم متأثرون جدا بهذه اللحظة الرائعة في حياتهم.

وانطلقت فعاليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية، برئاسة الناقد الأمير أباظة في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن.

محيي إسماعيل يقدم محمود حميدة لاستلام تكريمه

وقام الفنان محيي إسماعيل بتقديم الفنان محمود حميدة، للصعود واستلام التكريم الخاص به، وتحدث «حميدة»: «أشكر الفنان محيي إسماعيل الذي شرفني بتقديمه لي، وأنا أحبه جداً، ولا تكفي أن تسمى دورة واحدة باسمه بل يجب أن تسمى باسمه مهرجانات كثيرة».

وأضاف: «هذه اللحظة تاريخية بالنسبة لي، فكيف أن هناك شخص مجهول لا يعرفه أحد قدم عدة أفلام ثم دُعي لأول مرة في حياته لمهرجان عريق مثل مهرجان الاسكندرية السينمائي ثم يظل على قيد الحياة إلى أن تسمى دورة كاملة باسمه، فهو شرف عظيم ولحظة لا يمكن وصفها، وأنا أتوجه بالشكر لكل القائمين على المهرجان وأهل إسكندرية».