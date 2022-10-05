دنيا سمير غانم تصل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. وتعتذر عن عقد ندوة

وصلت الفنانة دنيا سمير غانم، منذ قليل، إلى مكتبة الإسكندرية، لحضور حفل افتتاح الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الذي يشهد تكريمها.

ودخلت دنيا لمكان الحفل، من الباب الخلفي لعدم رغبتها في التسجيل مع القنوات الفضائية، التي تقوم بتغطية الحفل من على السجادة الحمراء، واعتذرت دنيا لإدارة المهرجان عن إقامة ندوة لها لارتباطها بإجراء بروفات لمسرحيتها الجديدة «أنستونا» المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

محافظ الإسكندرية يحضر المهرجان

وانطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة في مكتبة الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه وحشد كبير من نجوم الفن.

افتتاح المهرجان بأوبريت استعراضي

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم مجموعة من الشباب «أوبريت استعراضي» يحكي تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان «ضحكة من القلب».

ويكرم مهرجان الإسكندرية كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، ودنيا سمير غانم، وسعيد حامد، ووجيه الليثي، وإمام عمر، كما يكرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).