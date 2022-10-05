افتتاح فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي بأوبريت ضحكة من القلب

انطلقت من قليل فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة في مكتبة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه وحشد كبير من نجوم الفن.

بدأ فعاليات مهرجان الإسكندرية

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم مجموعة من الشباب، أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

تكريم مهرجان الإسكندرية

يذكر أن المهرجان يكرم كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما يكرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

ويحتفي المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، الفنان ومنها: إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان سمير صبري، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد.

لجنة تحكيم المسابقة الدولية

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج خيري بشارة وتضم في عضويتها كل من المخرج بريس كوفين، المخرجة جوليانا جامبا، المخرج ميروسلاف مانديتش (البوسنة والهرسك)، الممثل أحمد الأحمد.

ويتنافس 21 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة ويرأس لجنة التحكيم الناقدة مايا بوجوجفيت وتضم في عضويتها كل من المخرجة هالة خليل، الممثلة شقرا رماح، المخرج والمؤلف إنريكو كيراسول ، المخرجة ماريا لافي.