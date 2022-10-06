«صحة الشرقية»: ضبط 33 طن أغذية فاسدة وتحرير 6 محاضر مخالفات

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة رقابية وتفتيشية على المنشآت الغذائية في الزقازيق والإبراهيمية، رفقة مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارتي الزقازيق والإبراهيمية، وجرى ضبط 33 طن أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبط 3 منشآت غذائية غير مطابقة للمواصفات والشروط.

وداهمت الحملة عددًا من المنشآت الغذائية، وتمكنت من ضبط مصنعين للمخللات والحلويات ومصنع ثالث متخصص في تعبئة الجبن، مخالفين للمواصفات والشروط القانونية الصحيحة للاستخدام الآدمي.

انتشار ذباب وحشرات داخل المصانع

وتبين في أثناء الحملة، انتشار كثيف للحشرات والدبابير الصفراء، وأمر وكيل وزارة الصحة، بغلق الثلاثة مصانع محل تصنيع المواد الغذائية سابقة الذكر.

ضبط 33 طن أغذية فاسدة

وجرى غلق المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، فيما جرى ضبط 30 طن أغذية و127 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام متنوعة ما بين مخللات، عجوة، طحينة، جبن متنوعة، وإعدام 3 أطنان أغذية تغيرت خواصها الطبيعية، وتحرير 6 محاضر صحية بمركزي شرطة الزقازيق والإبراهيمية.

استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية

وأكد « مسعود» استمرار الحملات على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.