تحرير 46 مخالفة وإعدام مواد غذائية خلال حملات رقابية بالمنيا

كثفت مديرية الصحة بالمنيا، حملات المرور الميداني على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، للتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية، حرصاً على سلامة الغذاء، وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين، لضمان سلامة وصحة المواطنين.

ونفذت المديرية حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وحفاظا على الصحة العامة لهم.

المرور على 104 منشأة غذائية

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 104 منشآت غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 46 محضرا للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

سحب 139 عينة مواد غذائية

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي إنه تم إعدام 478 كيلو أغذية مختلفة و110 لترات مواد سائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 139 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.

وحررت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، 15 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية وتفتيشية بالمرور على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية، والعمل على رصد المخالفات وتطبيق أحكام القانون، مع الاستمرار في تنظيم الحملات بالتنسيق مع ادارة التموين ، والجهات المعنية.

أوضح عماد حسن رئيس المركز، أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية بقرية بني صامت، حيث تم تحرير 15 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين: إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم نظافة أدوات العجين.