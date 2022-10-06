والد الطفلتين إيمان وسجدة لـ«الوطن»: أجرينا اختبار حساسية قبل يوم من الوفاة

أكد محمد النجار، والد الطفلتين إيمان وسجدة، اللتان توفيتا بسبب حقنة مضاد حيوي في الإسكندرية، أن ابنتيه أصيبتا بدور برد وحساسية في الصدر، وأخذتهما والدتهما إلى الطبيب الذي بدوره كتب لكل منهما روشتة بالعلاج، بنوعين مختلفين، وحصلا على الحقنة المدونة في أول يوم بعد إجراء اختبار الحساسية.

وأضاف والد الطفلتين إيمان وسجدة لـ«الوطن»، أن امهما اتصحبتهما إلى الصيدلية في اليوم التالي، ولم يجدوا الدواء فقالت لهم الصيدلانية أنه يوجد «مثيل»، أي نفس المادة الفعالة لكن من شركة مختلفة، وبعد البحث عما دون في الروشتة، ولم يجدوه انصاعت الأم إلى اقتراح الصيدلانية لأخذ المثيل.

والد طفلتي مينا البصل: والدتهما طلبت اختبار حساسية ثاني يوم

وأكد والد «طفلتي مينا البصل»، أن زوجته طالبت من عاملة الصيدلية إجراء اختبار حساسية لهما قبل الحقن، فكان ردها: «لا ما هما خدوا حقن امبارح ومحصلش حاجة».

حالة الطفلتين بعد الحقن

وأشار إلى أن الطفلتين بعد اخذهما الحقنة قد شعرت الكبير بوجع في رأسها والثانية شعرت بغثيان وقيء فاصطحبهما سريعا إلى أقرب صيدلية فأكد له المتواجد بها أنهما يشعران بالجوع فقط، لافتا إلى عدم اقتناعه بالكلام فاخذهما إلى صيدلية أخرى فطالبه الصيدلي الآخر التوجه بهما سريعا إلى المستشفى.

والد الطفلتين: عاوز حقهم

وأكد أنه تواجد في المستشفى بهما من 11 ونصف مساءا حتى الخامسة فجرا إلا أن محاولات الأطباء باءت بالفشل وتوفيا الطفلتين، مطالبا بحقهم ممن تسبب في وفاتهما.

قصة طفلتي الإسكندرية

وكانت الطفلتين إيمان وسجدة 7 و5 سنوات قد لقيا مصرعهما نتيجة حقنة مضاد حيوي سببت لهما حساسية نتج عنها الوفاة بشكل سريع داخل إحدى صيدليات الإسكندرية، ما تبعه تحرير محضر بالواقعة وحجز الصيدلانية والعالمين معها 4 أيام على ذمة التحقيقات.