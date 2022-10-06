الملك سلمان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي والحكومة والشعب المصري.

ولي العهد السعودي يهنئ السيسي

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور.