«اتحاد الكتاب» يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: يوم عظيم غيّر مسار التاريخ

أرسل الدكتور علاء عبدالهادي، الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال عبدالهادي: «في ذكرى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطني، يطيب لي أن أبعث لكم مهنئا بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لـ نصر أكتوبر العظيم، الذي غيّر مسار التاريخ وجسّد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة».

عبدالهادي: ندعو الله أن تظل مصرنا الحبيبة مرفوعة الهامة

وتابع: «أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة هذه الذكرى العطرة، وندعو الله عز وجل، أن يرحم شهداء مصر الأبرار من رجال قواتنا المسلحة، الذين سطروا بدمائهم الذكية أرفع آيات البطولة وأسمى درجات التضحية».

وأضاف: «ندعو الله عزوجل في هذه المناسبة أن يرحم الرئيس الشهيد محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، وأن تظل مصرنا الحبيبة مرفوعة الهامة وفي تقدم وازدهار، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة في ظل قيادتكم الحكيمة، كل عام وانتم ومصرنا الحبيبة بخير».