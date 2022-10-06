وكيل تعليم كفر الشيخ: تنفيذ تعليمات الوزير بعدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات

شارك محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، والقيادات التربوية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد، وانضباط العملية التعليمية، ومناقشة عدد من النقاط المهمة والتي من شأنها تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

الحفاظ على حقوق الطلاب وكرامة المعلم

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه سيتم تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسؤولية من كافة العاملين بالمنظومة التربوية، وتطبيق خطة الوزارة بشكل حازم، والحفاظ على حقوق الطلاب وكرامة المعلم، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقصر في أداء واجبات عمله، وتنفيذ جداول الإشراف اليومي، بجدية كاملة ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا أن المدرسة يجب أن تكون بيئة آمنة داعمة للتعليم والتعلم تحافظ على أرواح أبنائنا الطلاب.

متابعة موقف توريد الكتب للمديريات التعليمية

وأضاف «عبدالله»، أنه تم متابعة موقف توريد الكتب للمديريات التعليمية، مشددًا على عدم ربط تسليم طلاب المدارس الرسمية الكتب بالمصروفات الدراسية، وتسليم الطلاب الكتب المدرسية مباشرة، وإعداد مسابقات بين الفصول، ثم المدارس والإدارات التعليمية، وتصعيدها على مستوى الجمهورية في الجانب العلمي والرياضي والفني والثقافي، وتوثيق تلك الأعمال وإثابة المتفوقين تحفيزًا لهم، وإعطاء أولويات الاهتمام لذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه بإعداد حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها للبيئة المحيطة بهؤلاء الطلاب، للاهتمام بهم ومعرفة لغتهم لتيسير التواصل معهم، وعدم استخدام العقاب البدني أو الإيذاء النفسي للطلاب، والعمل على حل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب.