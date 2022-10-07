«طرق الأبواب» لقرى حياة كريمة في سوهاج.. وصلت لـ70% من المحافظة

تستمر حملة «طرق الأبواب» التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، في نجاحها للتطعيم والوقاية ضد عدوى فيروس كورونا داخل محافظة سوهاج.

نجاح حملة «طرق الأبواب» في سوهاج

ووصلت نسبة انتشار حملة «طرق الأبواب» إلى أكثر من 70% من محافظة سوهاج، كما نجحت في تطعيم أكثر من 273 ألف مواطن منذ بداية الحملة حتى الآن، إذ بدأت الحملة منذ أيام ومن المقرر استمرارها حتى 9 أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلنته مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن حملات أخرى يتم تنظيمها في مختلف المحافظات، ضم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وكانت انطلقت حملة «طرق الأبواب» بتعاون بين وزارة ومؤسسة حياة كريمة، بهدف زيادة أعداد التطعيم ضد فيروس كورونا داخل محافظة سوهاج، خاصة في المناطق التي ما زالت يتواجد بها عدد من المحافظات.

أهداف حملة «طرق الأبواب»

وبدأت الحملة في يوم 25 سبتمبر، لمدة 15 يوما، وتنتهي في 9 أكتوبر، إذ تتطرق أبواب مختلف القرى والمدن في محافظة سوهاج، بهدف تطعيم أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، ضمن خطة الحملة المستهدفة للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت محافظة سوهاج شهدت العديد من الحملات، منها تسليمها 14 ألف و250 شجرة مثمرة «اجوافة وتوت» من وزارة البيئة، لزراعتها في القرى المختلفة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة».

كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلة بيطرية مجانية إلى قرية الشيخ جامع التابعة لمركز دار السلام، إذ تم مناظرة وعلاج ما يصل إلى 546 رأس ماشية من الأبقار والأغنام، فضلا عن 45 حالة من الطيور، ممثلة في حظائر وعشش داخل المنازل.