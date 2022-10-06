قوافل طبية تجوب المحافظات ضمن «حياة كريمة» بالتعاون مع «الصحة»

تسعى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري والارتقاء بسكان الريف، إذ تتعاون المؤسسة مع الجهات الحكومية لتطوير عدد من القطاعات لخدمة المواطن، وتوفير الخدمات للقرى المحرومة والمحفظات الحدودية، كالخدمة الطبية والتعليمية والترفيهية وغيرها.

أماكن تواجد قوافل حياة كريمة الطبية

وفي إطار عملها على تحسين حياة المواطن المصري، تطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة اليوم قافلتين طبيتين في بعض المحافظات المختلفة، لتقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين في هذه المحافظات، فضلا عن وجود صيدلية يتوافر بها أنواع العلاج التي تصرف مجانا للمواطنين، ويأتي ذلك بالتعاون بين المبادرة الرئاسية ووزارة الصحة والسكان.

وتنطلق القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة اليوم في: «منطقة الأربعين 2، التابعة لمركز باريس، بمحافظة الوادي الجديد، والقافلة الأخرى تتواجد في مركز صحة 12 بالعاشر، في محافظة الشرقية».

التخصصات الطبية

وتضم القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة، عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وهي:

- الباطنة.

- الأطفال.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- النساء والولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- خدمات الأشعة.

- خدمات التحاليل الطبية.

ولم تتجاهل حياة كريمة، احتمالية وجود حالات تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات جراحية، وتنقل المبادرة الحالات إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تستمر القافلتان في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بداية من اليوم الخميس، وحتى الغد.