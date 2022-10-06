إحباط محاولة «عصابة مصر الجديدة» لبيع مخدرات بـ2.5 مليون جنيه

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة لترويج كميات من المواد المخدرة داخل البلاد تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليوني جنيه، حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، جرى استهداف المتهم بمحل إقامته، وأمكن ضبطه وبرفقته شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الكراك مستخلص من مخدر الكوكايين، وكمية من مخدر الأسيد LSD، وكمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، وشيشة إلكترونية بداخلها كمية لزيت مخدر الماريجوانا، وطبنجة صوت، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، جهاز تابلت، وسيارة».

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.