بدء حصر ممتلكات سمير صبري تمهيدا لتوزيعها على الورثة

كشف أيمن إبراهيم مصطفى كامل، أحد ورثة الفنان سمير صبري، عن بدء حصر مملتكات الفنان الراحل، تمهيدًا لتوزيعها على الورثة الشرعيين، والبالغ عددهم 5 أفراد، وهو واحد منهم، حيث يُدعى أسماءهم محمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري.

وقال أيمن إبراهيم، لـ«الوطن»، إنّ المحامي الخاص بالورثة، يواصل حاليًا حصر الممتلكات، حيث تبين وجود شقتين للفنان سمير صبري، إحداهما في منطقة الزمالك والأخرى في شارع عرابي بالمهندسين، بجانب مكتبه في منطقة وسط البلد بالقاهرة، وسيارة واحدة.

المحامي يحاول البحث عن وجود ممتلكات سمير صبري في الإسكندرية

وأوضح وريث سمير صبري، أنّ المحامي يحاول البحث عن وجود ممتلكات للفنان سمير صبري، في محافظة الإسكندرية من عدمه، لاسيما وأنها مسقط رأسه، فهناك احتمالات لوجود عقارات له هناك.

ولفت إلى أنّ ابنة خال الفنان سمير صبري، والتي كانت قريبة منه في السنوات الأخيرة، تزعم بشراءها عقار الفنان الراحل الموجود بمنطقة عرابي، قائلًا: «نحاول التأكد من صحة هذه المزاعم حاليًا قبل اتخاذ أي قرار».

«الوطن» تنفرد بإعلام وراثة الفنان سمير صبري

وكانت «الوطن»، حصلت على نسخة ضوئية من وثيقة إشهاد وفاة ووراثة سمير صبري، حيث تبين أنّ الفنان الراحل لم يكن له ابن، كما كان يزعم طوال حياته، فيما ينحصر ورثته في «أولاد أبناء عمومة»، وهم: محمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري.