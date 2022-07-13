مادلين طبر: سمير صبري تجربة تمثيلية لا يمكن مقارنتها بالآخرين

قالت الفنانة مادلين طبر، إن الفنان الكبير الراحل سمير صبري هو تجربة تمثيلية وإنتاجية ومذيع بشكل لا مثيل له ولا يمكن مقارنته بالآخرين، كما كان يهوى الرقص.

وأضافت مادلين طبر: «في إحدى المرات كان يسير سمير صبري بالعكاز واستمع إلى موسيقي يحبها وحينها طلب منها الرقص معه، أول ما بدأ يرقص ساب العكاز، وكان جواه شعلة متقدة، وبعد ما الأغنية خلصت قالي اسنديني».

طبر: مش من أنصار المدرسة اللي بتدوس على الوجع

وأضافت «طبر»، خلال استضافتها ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفنان الراحل سمير صبري كان دائما ما يكرم ضيوفه الذين يستضيفهم في برنامجه الشهير، ثم يحصل منهم على ما يريد، «مكنش من أنصار المدرسة اللي بتدوس على الوجع، ودي طريقة جديدة أرفضها».

طبر: هناك برامج تقوم على استخلاص الأوجاع من الضيوف

وأوضحت أن مثل تلك البرامج الخاصة باستخلاص الأوجاع من الضيوف أو البحث في الجوانب الخفية للشخصيات التي يستضيفها ما زالت موجودة وتحقق نسب عالية من المشاهدات عبر شاشات التلفاز ووسائل التواصل، «بيسجلوا أرقام نجاحات وفيه ناس بتتفرج عليه، لكنه هو ضرر وأذية نفسية ومش حلو».

وأكدت أنها عندما كان يطلب منها الفنان والمذيع الراحل سمير صبري الظهور معه في برنامجه كانت تشعر وكأنها ذاهبة إلى فسحة من الوقت، «كنت بروح مبسوطة أني هقابله وأطلع معاه كل اللي جوايا كأنه كرسي اعتراف، وهقوله كل اللي عايزه أقوله وارتاح بدون أذية، وكان دايما بيداري عليا».