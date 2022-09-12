مجدي أحمد يحصل على جائزة أحسن مخرج عن آخر فيلم للراحل سمير صبري

أعلن المخرج مجدي أحمد علي، حصوله على جائزة أحسن مخرج عن فيلم «2 طلعت حرب»، وذلك بمهرجان كازان روسيا الدولي.

ونشر «مجدي» صورة له وهو يحصل على التكريم وعلق عليها: «جائزة أحسن مخرج عن 2 طلعت حرب، مهرجان كازان روسيا الدولي».

آخر ظهور للفنان الراحل سمير صبري

وشهد الفيلم آخر ظهور فني للفنان الراحل سمير صبري، حيث كانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، وتدور الأحداث في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

وشارك في بطولة الفيلم سمير صبري، محمود قابيل، أحمد مجدي، عبير صبري، سهر الصايغ، شريف دسوقي، ياسمين الخطيب، أحمد وفيق، علي صبحي، إنجي المغربي، جينا سليم، عمر زهران، ومن تأليف هانزادة فكري، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

عرض فيلم «2 طلعت حرب» في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وعرض«2 طلعت حرب»، في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته الحادية عشر، حصل الفيلم علي إشادات من الجمهور والنقاد فور عرضه بالمهرجان، ولكنه لم يعرض حتى الآن في دور العرض بمصر والوطن العربي.

سمير صبري شارك في العمل دون مقابل

وكان الفنان سمير صبري شارك في الفيلم دون مقابل، ولكنه أعجب بالسيناريو بمجرد أن اطلع عليه، وتأثر الفنان سمير صبري بشكل كبير أثناء تصويره الفيلم، حيث ظل يبكي في نهاية المشهد، وبدأ المخرج مجدي أحمد علي بالتحدث معه عن سبب البكاء، إلا أنه كان يرد «مش عارف»، وذلك حسبما صرح شريف حلمي أحد أبطال فيلم في حديثه مع «الوطن».