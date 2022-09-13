هند صبري عن تخطي إيرادات كيرة والجن 115 مليون جنيه: مكملين في الرقم القياسي

أعربت الفنانة هند صبري، عن سعادتها الكبيرة بنجاح آخر أعمالها السينمائية «كيرة والجن» في دور العرض، حيث تخطت إيراداته 115 مليون جنيه بعد نحو 75 يوم عرض، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

هند صبري تعلق على نجاح «كيرة والجن»

وكتبت هند صبري عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «لسّا مستمرين في الرقم القياسي».

نجاح فيلم كيرة والجن

وتجاوزت إيرادات فيلم كيرة والجن حاجز الـ155 مليون جنيه حتى الآن، منذ طرحه في السينمات المصرية في 30 يونيو الماضي، ونجح الفيلم خلال تلك الفترة في الحفاظ على صدارة شباك التذاكر.

دور هند صبري في فيلم كيرة والجن

وجسّدت الفنانة هند صبري خلال أحداث الفيلم دور مختلف، حيث ظهرت في شخصية فتاة مسيحية تنضم لفريق المقاومة ضد الإنجليز، وتضحي بحياتها في سبيل البلد وتطهيرها من المحتلين، ويقتلها شقيقها في نهاية أحداث الفيلم.

وجمع المخرج مروان حامد أبطال مميزين لـ فيلم كيرة والجن، وهم: أحمد عز، كريم عبدالعزيز، هند صبري، أحمد مالك، سيد رجب، علي قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، فضلا عن بعض الممثلين الأجانب، وهو من سيناريو أحمد مراد.

ويركز الفيلم بصورة كبيرة على الحدث الضخم الذي وحّد مصائر الأبطال أحمد عبدالحي كيرة، «كريم عبدالعزيز»، وعبدالقادر الجن «أحمد عز»، ودولت فهمي «هند صبري» ليشترك الجميع في الكفاح ضد الاحتلال اﻹنجليزي لمصر.