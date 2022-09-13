نجوم الفن يهنئون هند صبري بفيلم «فضل ونعمة»

نشرت الفنانة هند صبري برومو تشويقي لفيلمها «فضل ونعمة» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وانهالت التعليقات عليها من قبل أصدقائها بالوسط الفني، لتهنئتها على الفيلم.

تعليقات نجوم الفن على برومو فضل ونعمة

وعلقت الفنانة سلمى أبو ضيف «تحفة»، وانضم إليها الفنان ظافر العابدين قائلاً «مبرووك»، بينما كتبت الفنانة غادة عادل «مبروووووك ياحبيتي»، وعلقت هدى المفتي« مبروووك ياحبي».

وهنأت الفنانة رشا المهدي هند صبري قائلة «مبرووك ومبروك تاني»، واكتفت الفنانة ميرهان حسين بإيموجي القلب وعين الحاسد، بالإضافة إلى تعليقات الجمهور متمنين لها النجاح الكبير لفيلمها الجديد .

وتصدر فيلم «فضل ونعمة»، البحث عبر «جوجل»، منذ إعلان هند صبري الاعلان التفاصيل الأولى للفيلم قبل طرحه بدور العرض.

أبطال فيلم فضل ونعمة

ويشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكداوني، محمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ومرشح أن يعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.

أحداث فيلم فضل ونعمة

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صاحب مطعم يحمل اسم فضل ونعمة، يمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم «سينرجي»، البرومو الرسمي للعمل، عبر صفحتهم الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكتبت:«قريبًا فيلم فضل ونعمة».

تعاون هند صبري ورامي إمام

ويأتي تعاون هند صبري والمخرج رامي إمام، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «عايزة أتجوز» عام 2010، وتدور أحداثه حول صيدلانية ترغب في الاستقرار، وتسعي جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها سن الثلاثين.