«س و ج» كل ما تريد معرفته عن خطة مترو الأنفاق لمواجهة الزحام أثناء الدراسة

تكثف الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، من جهودها، لمواجهة الزحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، تزامنا مع تسيير العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، وسط تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة السادسة من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الركاب المسافرين من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وفي سطور تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن خطة مترو الأنفاق، لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، تزامناً مع تسيير العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات:

ما هى أبرز المعلومات عن خطة مترو الأنفاق لمواجهة الزحام؟

شركة مترو الأنفاق، قامت بتجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية أثناء تسيير العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، علاوة على إجراء الصيانات الدورية للقطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال تؤدي إلى تأخر حركة القطارات، وحدوث زحام داخل المحطات.

هل هناك قرار بتقليل زمن التقاطر بين القطارات لمواجهة الزحام؟

بالفعل أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، بتقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، تزامناً مع تسيير العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.

كم عدد القطارات الإضافية التي تم تجهيزها للدفع بها وقت الذروة؟

قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، بتجهيز 8 قطارات إضافية يتم الدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية أثناء تسيير العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، بواقع 5 قطارات بالخط الأول للمترو (المرج الجديدة - حلوان)، و3 قطارات بالخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة - المنيب).

ماذا عن مواجهة الأعطال المفاجئة لمنع الزحام وتأخر حركة القطارات؟

قامت شركة مترو الأنفاق، بتشكيل فرق صيانة وطوارئ وتم نشرها على جميع أرصفة المحطات بالخطين الأول والثاني، للعمل على إصلاح الأعطال المفاجئة بشكل فوري لعدم تأخر حركة مسير القطارات، وبالتالي القضاء على الزحام داخل المحطات وعربات القطارات.

كم عدد الرحلات التي يقوم بها الخط الأول للمترو أثناء الدراسة؟

يقوم الخط الأول للمترو (المرج الجديدة - حلوان) بتنفيذ 488 رحلة يومياً، تزامناً مع سير العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.

كم عدد الرحلات التي يقوم بها الخط الثاني للمترو أثناء الدراسة؟

يقوم الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة - المنيب)، بتنفيذ 602 رحلة يومياً، تزامناً مع تسيير العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.