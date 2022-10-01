«مترو الأنفاق»: أكمنة شرطية متحركة داخل القطارات تزامنا مع بدء الدراسة

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، تنفيذ أكمنة شرطية متحركة داخل عربات القطارات، وأخرى ثابتة بجميع المحطات لمواجهة أي ظواهر سلبية تحدث، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، مشيراً إلى أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، مع انطلاق الدراسة، كما أن محطة جمال عبد الناصر تعمل بشكل طبيعي.

الدفع بـ8 قطارات إضافية مع بدء الدراسة

وقال «عبدالهادي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى الدفع بـ8 قطارات إضافية، لمواجهة زحام الركاب تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، لافتاً إلى تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل جميع محطات مترو الأنفاق، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة بشكل مجاني، موضحًا أن هناك تعليمات مشددة لقائدي القطارات بتقليل زمن التقاطر، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات أو داخل عربات القطارات.

50 جنيهًا غرامة مخالفة ارتداء الكمامات

وأكد متحدث مترو الأنفاق، أنه سيكون هناك غرامة مالية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل عربات القطارات والمحطات لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير حركة مسير القطارات، والتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، تزامناً مع بدء الدراسة.

فرق صيانة على أرصفة المحطات

ونوه «عبدالهادي» إلى أنه جرى نشر فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات، منذ صباح اليوم، لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فورًا منعًا لعدم تأخر حركة القطارات، مؤكداً أن الشركة نفذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، موضحًا أن الشركة تعمل على تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.