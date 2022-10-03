«مترو الأنفاق»: تكثيف الرحلات في أوقات الذروة لتخفيف الزحام

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنّ الشركة قررت زيادة الرحلات اليومية بالخطين الأول والثاني في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، تزامنا مع ثالث أيام العام الدراسي الجديد 2023، لمنع الزحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنّ جميع المحطات مراقبة بكاميرات لمتابعة سير العمل، وتفادي أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

انتظام حركة القطارات في مترو الأنفاق

وأضاف عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم تزامنا مع ثالث أيام العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، وهناك أكمنة شرطية داخل المحطات، ثابتة وأخرى متحركة داخل القطارت، فضلا عن تكثيف وجود رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة، تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة مجانا، موضحا أنّ غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد أي مشكلات أو معوقات تؤثر على حركة القطارات.

فرق طوارئ بمحطات المترو لمواجهة الأعطال

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنّه جرى تشكيل فرق طوارئ وصيانة ونشرها عبر أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة وإصلاحها فورا، لضمان عدم تأخر القطارات، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات لم ترصد حدوث أي أعطال، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023.

إجراءات مشددة ضد كورونا

وأشار عبدالهادي، إلى أنّ الشركة نفذت إجراءات مشددة داخل المحطات وعربات القطارات، للوقاية من تفشي كورونا، من خلال تعقيم المحطات كل ساعتين وتعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، علاوة على تطهير وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا، مؤكدا أنّ هناك غرامات فورية تصل إلى 50 جنيها تفرض على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات، وهناك حملات ضد الباعة الجائلين.