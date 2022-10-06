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مصرع عامل غرقا في ترعة المحمودية بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
08:09 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
غرق عامل صورة أرشيفية

غرق عامل صورة أرشيفية

لقي عامل مصرعه غرقا بترعة الخيري المتفرعة من المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بغرق عامل 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر غرقه بترعة الخيري المتفرعة من ترعة المحمودية وانتشلت الجثة، وحفظت تحت تصرف النيابة بمستشفى المحمودية العام.

تحديد هوية المتوفى 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانتشلت الجثة وتبين أنها لعامل يدعي محمد الشحات محمد عبدالمالك، 42 سنة، عامل، مقيم المحمودية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم إحسان شعبان