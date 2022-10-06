تشييع جثامين ضحايا لقمة العيش بأسيوط وخروج 5 مصابين

شيع أهالي قرية عرب الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية في أسيوط، 5 شباب ضحايا لقمة العيش والذي لقوا مصرعهم اليوم الخميس في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكلين، والذي وقع علي الطريق الزراعي عن مدخل مدينة القوصية، أثناء ذهابهم للعمل في موسم الذرة الشامية بإحدى القرى المجاورة، وذلك بمقابر القرية الواقعة شرق النيل.

النيابة تصرح بالدفن

وكانت نيابة القوصية صرحت مساء اليوم الخميس بدفن جثامين المتوفين الخمسة بعد معاينة الحادث والجثامين كما استمعت إلي أقوال المصابين الذين كانوا متواجدين في الحادث والتحفظ علي السيارة والتروسيكلين.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد علي أهالي مراكز أسيوط، وخصوصا مركز القوصية حزنا علي وفاة الشباب الخمسة ضحايا لقمة العيش والذين كانوا متوجهين للعمل بالأراضي الزراعية.

خروج 5 مصابين من المستشفى المركزي

وقال مصدر مسؤول لـ«الوطن» إنه هناك 5 مصابين كانوا متواجدين بالمستشفى المركزي خرجوا بعد تماثلهم بالشفاء وتلقي الإسعافات الأولية بينما هناك 4 مصابين حالتهم حرجة يتلقون العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي.

حادث أليم على الطريق الزراعي

وكانت طريق أسيوط- القاهرة الزراعي شهد حادث أليم بعد تصادم سيارة ربع نقل تحمل مواشي بترسيكلين عند مدخل مدينة القوصية مما تسبب في وفاة 5 شباب وإصابة 11 آخرين بجروح متفرقة، وشملت أسماء المتوفيين فاروق إدريس فاروق ومحمد سيد إبراهيم وعبدالحفيظ سيد عبدالحفيظ ومعتز عاطف فوزي وشخص آخر.