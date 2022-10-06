مدير كلية الدفاع الوطني سابقا: الشعب المصري بكل فئاته بطل أكتوبر

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني سابقا، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الجيش المصري خلال حرب أكتوبر 1973 نجح في إنزال 180 ألف جندي في 6 ساعات عبر مرورهم من القناة، مشيرا إلى أن الشعب المصري بتكوينه هو بطل أكتوبر، ولكل منزل مصري قصة.

التخطيط الاستراتيجي طبقا لأحدث المعطيات

وأضاف «الغباري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن حرب أكتوبر تعد ذكرى عزيزة على المصريين، مشددًا على أن المصريين صنعوا معجزة خلال هذه الحرب، وفيها اجتمعت كل عناصر القوة الشاملة للدولة، وجرى فيها التخطيط الاستراتيجي طبقا لأحدث المعطيات.

التخطيط لحرب أكتوبر عبر إعادة تسليح القوات المسلحة

واستطرد: «جرى التخطيط لحرب أكتوبر عبر إعادة تسليح القوات المسلحة مرة أخرى بعد هزيمة 67، وبالتوازي معها تم إعداد الجبهة الداخلية للدولة، وبداية من هنا جرى التخطيط الشامل لحرب أكتوبر من أجل إزاحة آثار العدوان، واجتمعت كل قوى الدولة الشاملة التي تملكها مصر من قوى عسكرية واقتصادية وجبهة داخلية وسياسة خارجية».

واستطرد: «لا ننسى إعلام مصر الراقي، إذ أضيف إلى قدرة الدولة الشاملة، وخرجنا من حرب أكتوبر بدروس مستفادة»، موضحًا أنه بعد حرب 67 كان الإعلام الغربي والإسرائيلي مسيطرا، بينما لم تكن تملك مصر إلا قناتين وبعض المحطات الإذاعية.

وتابع: «رئيس الأركان الإسرائيلي اللي كان مسؤول عن الحرب اتعزل من وظيفته وكان لسه قدامه سنة ونص يكمل، لكن تم عزله وحرم من الوظائف المدنية».