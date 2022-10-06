بعد 29 عاما.. لبنان تسجل أول إصابة بمرض الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا منذ عام 1993، في محافظة عكاز، شمال لبنان، موضحة أن حالة المريض مستقرة ويتلقى العلاج.

تفشي الكوليرا في سوريا

وتأتي الإصابة بالكوليرا في لبنان بعد شهرين من تفشي الكوليرا في بعض الأحياء في جارتها دولة سوريا التي تشهد تردي الأوضاع الصحية في ظل وجود مياه ملوثة في سوريا التي توجد فيها حرب أهلية منذ عام 2011 بعد اندلاع فيما عرف بثورات الربيع العربي.

سبب خطورة المرض

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الكوليرا عبارة عن عدوى إسهال حادة تتسبب فيها بكتيريا الضمة الكوليرية وتكون في الغالب ناتجة عن شرب مياه ملوثة، وترجع سبب خطورة المرض إلى أن فترة حضانته قصيرة للغاية حيث تتراوح من ساعتين إلى 5 أيام.