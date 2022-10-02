أمن القاهرة يعيد طفلا إلى أسرته.. كان يزور أقاربه في حلوان وضل الطريق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إعادة طفل ضل الطريق إلى أسرته في منطقة قصر النيل، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، من خلال التعامل الإيجابي مع كل الحالات ذات الطابع الإنسانى.

العثور على طفل 12 سنة

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على طفلٍ يبلغ 12 عاما، بدائرة قسم شرطة قصر النيل، ضل الطريق حال تواجده صحبة والدته لزيارة أحد أقاربه بمنطقة حلوان في القاهرة.

وقدّمت الرعاية اللازمة للطفل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن التوصل إلى والده، مقيم بمحافظة القاهرة، واستدعي الوالد وتسلّم الطفل، وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

الأب يشكر الشرطة

وشكر والد الطفل رجال الشرطة على الجهود المبذولة لإعادة نجله، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.