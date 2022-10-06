إصابة شاب في حريق بشقة سكنية جنوب بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف منذ قليل، على حريق نشب داخل شقة سكنية كائنة في الطابق الخامس بعمارات الإيواء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة، وأسفر عن إصابة شاب بحروق تجاوزت 90% بجميع أنحاء الجسد، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطابق الثالث بعمارات الإيواء التابعة للوحدة المحلية بالفشن.

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلي مستشفى بني سويف التخصصي.، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحريق.

المصاب وصل إلى المستشفى فاقدًا للوعي

وتبين أن المصاب يدعى «عمر.ع»، ووصل إلى المستشفى في حالة سيئة وفاقدًا للوعي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، واستدعاء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.