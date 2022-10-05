السيطرة على حريق اندلع في سـوق المواشي بأوسيم 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب بسـوق المواشي بدائرة قسم شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات.

تفاصيل الحريق

وترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمود يحيى رئيس مباحث مركز أوسيم، ببلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بسـوق المواشي الكائن عزبة الأبعدية، دائرة المركز بمعرفة الحماية المدنية.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بعدد 3 عشش خالية بالسوق على مساحة 5×5 متر، تم الاخماد بمعرفة الحماية المدنية، تم التقابل مع مالك الأرض والعشش 38 سنة، محاسب بشركة مطاحن أولاد بدير دائرة المركز، وقرر أن سبب الحريق مصدر حراري بطيء الاشتعال، ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الحريق جنائيًا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية