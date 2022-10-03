الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في شقة سكنية بعين شمس

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس دون وقوع إصابات، أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا من بعض الأهالي بمنطقة عين شمس، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة ذاتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

ودفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيارة إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وسيطرت على الحريق في غضون دقائق معدودة، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات السكنية المجاورة، وجرت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق

وقررت جهات التحقيق، انتداب عناصر الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أنها قررت الاستماع لأقوال مالك الشقة محل الواقعة وشهود العيان، وتفريغ الكاميرات المتواجدة بالقرب من مكان الحريق.