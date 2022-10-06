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الداخلية: الإفراج عن 1557 من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

كتب:

  محمد بركات
06:16 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
الإفراج بالعفو على المحكومين عليهم بمناسبة نصر أكتوبر

الإفراج بالعفو على المحكومين عليهم بمناسبة نصر أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1557 نزيل، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 2022، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، واستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

فحص ملفات النزلاء 

وعقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 1557 نزيلًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنّ الإفراج بالعفو يعد استمرارًا لتطبيق الوزارة أُطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم وتأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 

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بقلم   محمد بركات