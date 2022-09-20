خدمات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا من منزلك.. بأسهل طريقة

خدمات كثيرة تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني للتوفير عليهم الكثير من الوقت والمجهود، حيث يمكن بأسهل طريقة الحصول على تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال موقعها وإتباع عدد من الخطوات للحصول على تلك الخدمات، ومن ضمن تلك الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني هو إستخراج شهادة الميلاد.

خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا

وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن» كيفية استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية عن طريق إتباع عدد من الخطوات، حيث يحتاج الكثيرين الى الحصول على شهادة ميلاد لهم.

وأولى تلك الخطوات لإستخراج شهادة الميلاد الكترونيًا تكون عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg/home/directoryservices والقيام بتسجيل الدخول، وفى حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاء حساب على الموقع والقيام بتسجيل الدخول.

دليل الخدمات

أما الخطوة التالية لإستخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا تكون عن طريق الضغط على أيقونة " دليل الخدمات" والضغط على أيقونة " وثيقة الميلاد" من خانة الأحوال المدنية وبعدها القيام بتسجيل تقوم بتسجيل البيانات الخاصة بك مثل درجة القرابة «أب، أم، أخت، أخ، أو غيرها»، واسم الأم بالكامل، والرقم القومي، وبعدها القيام بكتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب الذي سيقوم باستلام شهادة الميلاد، وتتضمن تلك البيانات العنوان، والرقم البريدي، والمحافظة، وقسم الشرطة التابع له، وتسديد قيمة المستند وتحديد موعد لإستلام الوثيقة.