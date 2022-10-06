مواطن بـ«سيدي عبدالرحمن»: شهادة الميلاد بتطلع في نفس اليوم.. المجمع وفر علينا مسافات

قرية سيدى عبدالرحمن كانت محتاجة للعديد من الخدمات الصحية والاجتماعية، فالتأمينات الاجتماعية والشئون كانت بعيدة عن القرية بمسافات، وكانت هناك صعوبة فى التنقلات، هذا ما أكده الحاج عبدالمنعم فايز، أحد سكان القرية، لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن أقرب مكتب تأمينات كان يبعد عن القرية 30 كيلو.

عبدالمنعم: الرائدات يطرقن الأبواب بصفة مستمرة لمعرفة الاحتياجات

وتابع قائلاً: مجمّع الخدمات الحكومية بسيدى عبدالرحمن أكثر من ممتاز، لأنه به بنوك ومجلس المدينة والشئون الاجتماعية، والتى تخدم كل الأهالى، مشيراً إلى أن الرائدات يطرقن الأبواب بصفة مستمرة لمعرفة الاحتياجات، قائلاً: «أنا باجى أنتظر زوجتى حتى تنتهى من ندوات وزارة التضامن المتعلقة ببرنامج وعى، وعاوزها تتعلم وتتثقف، والندوات هتنفعها لأنها مادخلتش مدارس، وأى ندوة هتفيدها لأنها بتاخد تكافل وكرامة وأى ندوة هتكون مفيدة لها، وتعرف تتعامل مع الناس».

وأوضح أن مجمّع الخدمات المتكاملة تم إنشاؤه على أكمل وجه، موضحاً أن المجمّع وفّر عليهم الذهاب إلى العلمين والضبعة، قائلاً: «المجمّع مفيهوش غلطة، واللى يقول ناقصه حاجة ييجى يشوف بعينه، كفاية إنه وفر علينا بُعد المسافات اللى كنا بنقطعها علشان نقضى مصالح صغيرة وبسيطة»، مشدداً على أن الورش التدريبية توفر فرص تدريب للشباب، سواء فى ورش الكهرباء أو النول أو صيانة المحمول، كما أن شهادة الميلاد سيتم استخراجها فى نفس اليوم، وتم توفير حضانة للأطفال ومدارس مجهزة على أعلى مستوى بدلاً من الذهاب لمسافات بعيدة، موضحاً أنه تم كذلك توفير صيدلية، وعيادة أسنان، وتسجيل مواليد.

المجمع وفر العديد من فرص التشغيل لأهالي القرية

وأشار إلى أن المجمع وفر العديد من فرص التشغيل لأهالى القرية، ووحدة الشئون الاجتماعية ستسهل على الكثيرين من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، خاصة فى تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بشهادات ميلاد الأطفال والرعاية الصحية.