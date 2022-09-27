مصادر: طرح وحدات سكنية شاطئية في العلمين والمنصورة يناير المقبل

علمت «الوطن» من مصادر خاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح وحدات سكنية شاطئية متنوعة بمدينتي العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، خلال يناير المقبل، وهذا بخلاف طرح عدد من الوحدات السكنية المتبقية من الطروحات الأخيرة للمصريين في الخارج، والطروحات المتبقية والمسحوبات من مختلف المشروعات.

المصادر: الطرح الجديد يهدف لتلبية مطالب المصريين في تملك وحدات سكنية متنوعة

وأوضحت المصادر أن الطرح الجديد يهدف لتلبية مطالب المصريين في تملك وحدات سكنية متنوعة لمتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن الوحدات المتوقع طرحها، تتضمن مساحات تبدأ من 90 مترا مربعا تشطيب «سوبر لوكس»، وتصل إلى 150 مترا بعدة مدن في المشروعات التالية: «الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة، الداون تاون بالعلمين الجديدة - الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة - أبراج صواري بالإسكندرية - ووحدات بمشروع «JANNA»، بعدة مدن مختلفة ويأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة».

مكاتب البريد المميكنة تواصل بيع كراسات شروط الوحدات السكنية الجديدة

وتواصل مكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية بيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة الجاري طرحها للمواطنين، واستقبال سداد مقدمات حجز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، على أن يستمر سحب كراسات الشروط والمواصفات، وسداد مقدمات الحجز أمام المواطنين حتى 1 أكتوبر لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 أكتوبر حتى 27 من أكتوبر المقبل لجميع المواطنين، وذلك بهدف التيسير على ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة.

الإسكان الاجتماعي: يمكن للمواطنين التواصل مع صندوق الإسكان لتوضيح أي استفسار

وكانت المهندسة مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، أعلنت أنه يمكن للمواطنين التواصل مع صندوق الإسكان، عبر قنوات الاتصال الرسمية للاستفسار عن كل ما يخص الطرح الجديد، وعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات.