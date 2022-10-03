رئيس جامعة العلمين الأهلية: نسعى إلى توفير فرص عمل إقليميا ودوليا

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، إن الجامعة تعمل على توفير وظائف مستقبلية تحتاجها الدولة في عملية التنمية المستمرة والتي بدأتها مصر منذ عام 2014: «حاليا هناك العديد من الوظائف التي يحتاجها سوق العمل، سواء كان سوق العمل المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فإننا في حاجة إلى تأهيل كوادر لها».

مجالات جديدة داخل الجامعة

وأضاف «الكردي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن مقدمة برنامج «اكسترا نيوز»: «هناك العديد من الأمثلة التي نطلبها مثل الهندسة الحيوية وإنترنت الأشياء وغيرها، وميزة الجامعات الأهلية أنها ذكية من الجيل الرابع قائمة على البرامج، إذ أن البرامج فيها بينية أي أن بها العديد من التخصصات».

تخصصات بينية كثيرة في الجامعات الأهلية

وتابع رئيس جامعة العلمين الدولية، أن من بين هذه التخصصات؛ التخصص الطبي والزراعي والتجارة والهندسة، وبالتالي، فإن البرامح الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية تواكب سوق العمل ودائما ما يكون فيها خطط التطوير المستمر، سواء بإضافة برامج جديدة أو تطوير البرامج بناءً على التغيرات التي تحدث في العالم.

وأكد: «الطالب بعدما ينهي مرحلة الثانوية سواء كان فني أو عام يلتحق لمدة عامين بالتعليم ويحصل على وظائف فنية مساعدة يحتاجها سوق العمل، وهذه الوظائف مبنية على التكنولوجيا الحديثة»، مشيرًا إلى أن سوق العمل المحلي في حاجة إلى هذه الوظائف، حتى في المستشفيات، كما تهتم الدولة بتقديم خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل الإقليمي وسوق العمل الدولي.