رئيس «عربية النواب»: نصر أكتوبر معجزة عسكرية تدرس على مدى العقود

هنأ النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد، قائلًا إنها كانت وستظل معجزة عسكرية بكل المقاييس، تدرس على مدى العقود والسنوات.

معجزة عسكرية

وأضاف «المغازي» في بيان اليوم، «أننا ونحن نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصرأكتوبر المجيد، الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس، فإننا نرفع القبعة والتحية لبسالة الجندي المصرى وشجاعته فى تحقيق النصر، والتغلب على أي عقبات أو تحديات قابلته، وللقيادة السياسية والعسكرية المصرية وقت الحرب وبعدها».

تحية لشهداء مصر

وتابع رئيس عربية البرلمان، أنّ حرب أكتوبر أثبتت أمانة القوات المسلحة على هذا الشعب ومصيره وحريته وحياته، لافتًا إلى أنّ ما تقوم به مصر، اليوم، تحت قيادة الرئيس السيسي حرب أيضًا، لكنها من أجل التنمية والعمران والإنطلاق نحو المستقبل، مؤكدًا أنها لا تقل أبدًا عما جرى في أكتوبر، لأنها ترتقي بحياة ومستقبل ملايين المصريين وتحافظ على قوة وطنهم.

ووجه «المغازي» تحية إلى شهداء مصر الأبرار، الذين نالوا مرتبة الشهادة في أكتوبر وما بعدها، دفاعًا عن الأرض المصرية وتراب الوطن.