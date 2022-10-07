«بالتورت والأناشيد الوطنية».. الغردقة تحتفل بنصر أكتوبر بمشاركة السياح

شهدت الغردقة مظاهر مختلفة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد على الشواطئ بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حيث تم رفع علم مصر تحت الماء في رحلة غطس، وفاجأ الرجل الطائر الجميع برفع علم مصر يرفرف في سماء الغردقة.

وأعدت الفنادق احتفالا من نوع خاص حيث أعدت تورتة طويلة بطول 9 أمتار بألوان علم مصر ومجسمات للطائرة ودبابات من الحلويات والمخبوزات وسط فرحة الجميع ومشاركة السائحين على أنغام الموسيقى الأناشيد الوطنية.

تورتة 9 أمتار ومجسمات طائرة ودبابات

أعدت فنادق الغردقة احتفالات بمشاركة السائحين الأجانب بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بتجهيز تورتة طولها 9 أمتار بعلم مصر وعصائر طازجة وتصميم مجسمات لطائرة ودبابة من المخبوزات، وحرص السائحون على مشاركة المصريين أفراحهم في الأعياد والمناسبات الوطنية، وذلك لشغفهم بعادات وتقاليد الشعب المصري والتي أظهرت روح البطولة بالنصر العظيم.

رفع علم مصر تحت الماء

على شواطئ الغردقة حمل السائحون علم مصر بمشاركة العاملين في القطاع السياحي في جو ألهب حماس الجميع على أنغام الموسيقى والأناشيد الوطنية ومرددين كلمة «Egyptَ» وحمل الغطاسون علم مصر في الأعماق والتقطوا الصور التذكارية تحت الماء بشواطئ الغردقة.

علم مصر في سماء الغردقة

وفاجأ مجدي عبد الغني الرجل الطائر السياح حاملا علم مصر في سماء الغردقة من خلال لعبة الفلاى بورد الشهيرة وسط استمتاع وفرحة السائحين الأجانب الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة.