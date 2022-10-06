سائحو الغردقة يشاركون في الاحتفال بنصر أكتوبر.. علم مصر وتورتة 9 أمتار

رغم مرور 49 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، إلا أن نشوة الفرح بالنصر ستبقى خالدة يتذكرها المصريون في السادس من أكتوبر من كل عام، وشهدت الغردقة احتفالات بطعم أوروبا في ذكرى النصر العظيم، إذ شارك السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، المصريين أفراحهم حاملين الأعلام على أنغام الأغاني الوطنية، مرددين «Love Egypt».

وشهدت فنادق الغردقة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، بتجهيز تورتة طولها 9 أمتار عليها علم مصر ومجسمات لطائرة ودبابة من المخبوزات والحلويات، شارك في إعدادها 7 شيفات.

تورتة 9 أمتار في الغردقة احتفالا بذكرى النصر

ويقول أحمد بيجو منظم رحلات بحرية، إن فرحة النصر بحرب أكتوبر المجيدة، لها طعمًا مختلفًا في الغردقة، حيث تشهد مشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من دول أوروبا، المصريين احتفالهم بالذكرى الـ49، حاملين علم مصر، كما رقصوا على أنغام موسيقى الأناشيد الوطنية، وسط تفاعل العاملين بالقطاع السياحي حاملين العلم المصري.

وعبرت ليديا وتحمل جنسية سلوفينيا، عن فرحتها بمشاركتها المصريين احتفالات نصر أكتوبر العظيم، مؤكدة في حديثها لـ«الوطن»، إعجابها بروح المصريين البطولية، مضيفة أن الجميع رقص على أنغام الموسيقى الوطنية على الشواطئ في جو من السعادة.

سعادة السياح بأجواء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

فيما قال آدم أحمد ذو العشرة سنوات، أصغر غطاس في الغردقة، أنه سعيد بمشاركته السياح احتفالات النصر، ويستمد قوته من روح بطولة المصريين، وأنه فخور برفعه علم مصر أمام السياح الذين تبادلوا معه التهاني.

وقال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إن السياح دائمًا يشاركون المصريين أفراحهم في الأعياد والمناسبات الوطنية، إذ لديهم شغف بعادات وتقاليد الشعب المصري، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الفنادق أعدت احتفالًا من نوع خاص بذكرى النصر، شمل تجهيز تورتة طولها 9 أمتار بعلم مصر ومجسمات من الشوكولاتة والمخبوزات وعصائر طازجة.