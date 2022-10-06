أحمد أمين عن تكريمه بمهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل: «شرف ليا»

شهد حفل افتتاح مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل، تكريما خاصا للفنان أحمد أمين، وذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة الثانية عشرة.

أحمد أمين: فخور بوجودي في مهرجان باسم فؤاد المهندس

وأعرب أحمد أمين عن سعادته بالتكريم نظرا لحبه الكبير للأطفال، بالإضافة أن الدورة الحالية من المهرجان تحمل اسم الفنان الراحل فؤاد المهندس، قائلا: «وجودي في مهرجان فيه اسم فؤاد المهندس شرف كبير ليا».

وتابع: «أنا كنت طفل زنان وبحب أسأل كتير وكنت بحب الحكاوي، ولما كانت حكاية تعجبني أفضل ألح عليهم عشان نعيدها أو أشوفها، ومن وقتها وأنا دائما بدور على حكاوي جديدة أقولها وبتمنى أننا نقول الحكاوي دي لكم وتستفيدوا بها».

ويحتفل المهرجان هذا العام بمرور 12 سنة على تأسيسه في مصر، باعتباره أول مهرجان دولي مخصص للعروض العالمية الموجهة للأطفال، من تنظيم مركز أفكا للفنون، ويشهد في هذه الدورة مشاركة دولية من فرنسا واسكتلندا وألمانيا، بجانب عروض احترافية مصرية ويستمر على مدار 10 أيام متواصلة.

أحمد أمين يشارك في ندوة نقاشية لأعمال الأطفال

كما يشارك أحمد أمين خلال فعاليات المهرجان الرسمية عبر إحياء ندوة نقاشية حول فنون كتابة الأعمال الموجهة للأطفال، وكيفية بناء عمل درامي لتوعية الطفل ويجمع بين هدفه التوعوي والمتعة والبساطة والإبداع، وتدير الندوة المذيعة نيفين محمود، التي كرمها المهرجان لتفردها في تقديم برنامج ماكبرناش الموجه للأطفال عبر إذاعة ميجا إف إم.

وجاء اختيار أحمد أمين بشكل خاص ليكون ضيف شرف المهرجان لتأثيره الكبير في مجال البرامج التوعوية الموجهة للأطفال والعائلات عبر برنامج الفاميليا، الذي يعد أول برنامج تفاعلي من نوعية تليفزيون الواقع عن العائلة في العالم العربي، وحقق نجاحا واسع المدى خلال مواسمه الأربعة في مناقشة الموضوعات التي تشغل كل أفراد الأسرة المصرية والعربية على اختلاف أعمارهم وأفكارهم والروابط التي تجمعهم، مقدما محتوى علمي ونصائح مفيدة في غلاف من خفة الدم والكوميديا والبساطة على طريقته.

كما يحفل مشوار أمين الفني المرتبط بمحتوى الأطفال بعدة محطات، بداية من عمله كرئيس تحرير لمجلة باسم للأطفال لعشر سنوات، وتأليفه لعدة مسلسلات أطفال مثل بسنت ودياسطي والقبطان عزوز، مع حرصه على تقديم سكتشات توعوية للأسرة والطفل في معظم أعماله الدرامية وحتى برامجه الفنية الكوميدية مثل البلاتوه.